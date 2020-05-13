2020-05-13T14:50:37+03:00
Общество

В Междуреченске 11-летняя девочка сбежала из дома из-за недостатка материнского внимания

Мобильный телефон школьницы был отключен
Ирина АВТУШКО
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В Междуреченске 11-летняя девочка сбежала из дома из-за недостатка материнского вниманияВ Междуреченске 11-летняя девочка сбежала из дома из-за недостатка материнского вниманияФото: Евгения ГУСЕВА
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Около 23.00 часов к полицейским обратилась жительницы Междуреченска и сообщила, что ее 11-летняя дочь пропала. Девочка пошла погулять и домой не вернулась.

Дозвониться до ребенка обеспокоенная мать не смогла – у школьницы оказался отключен телефон.

Полицейские сразу же начали поиски, были привлечены сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и инспекторы ПДН. Стражи порядка искали девочку всю ночь, проверяли дворы и улицы вблизи ее дома, устанавливали круг общения школьницы и связывались к ее друзьями.

-Утром разыскиваемая была найдена. Все это время она находилась у своей знакомой, проживающей в частном секторе города. Родителям приятельницы девочка сказала, будто мама отпустила ее в гости и знает, где она находится, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как выяснилось позже, школьница ушла из дома, чтобы заставить мать переживать за нее. Оказалось, что та не уделяет должного внимания своей дочери.

Подростка доставили домой и передали родителям, а в отношении матери составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Междуреченске 11-летняя девочка сбежала из дома из-за недостатка материнского внимания
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