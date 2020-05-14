2020-05-14T06:42:50+03:00
Общество

Сергей Цивилев заявил о необходимости развивать сотрудничество сетей с местными производителями

Тем более что аграрии готовы предлагать доступные и качественные продукты
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Сергей Цивилев заявил о необходимости развивать сотрудничество сетей с местными производителями. Фото: Пресс-служба АПКСергей Цивилев заявил о необходимости развивать сотрудничество сетей с местными производителями. Фото: Пресс-служба АПК
Изменить размер текста:

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал с поездкой в СПК «Береговой» в Кемеровском районе. В ходе рабочего визита он сообщил о необходимости развивать отношения предпринимателей и торговых компаний, чтобы местная продукция была представлена в торговых сетях региона.

Например, тот же «Береговой» поставляет овощи, мясо и молоко не только в города Кузбасса, но и в другие области Сибири. В хозяйстве содержатся 1980 голов крупного рогатого скота, общая площадь сельхозугодий - почти 5,5 тысячи гектаров.

- Продукция - хоть сейчас на выставку достижений народного хозяйства! Такие доступные и качественные продукты должны поступать прежде всего на столы кузбассовцам. Прямые поставки в розничные сети выгодны и производителям, и покупателям, и магазинам. Мы готовы содействовать аграриям и животноводам, помогать налаживать сотрудничество с крупными торговыми сетями, - сказал Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В больницах, обсерваторах и дома находится 6682 кузбассовца
Пять пациентов в Кузбассе вылечились от коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе 14 мая выросло на 14 человек
Осужденный покусал полицейского и увеличил себе срок
Кемеровские хирурги достали из желудка девочки косу
Опасную шашлычную закрыли в Киселевске
14-летний подросток в синей бейсболке пропал в Кузбассе
В кемеровском Шалготарьяне появится сквер с плоскостным фонтаном
Сергей Цивилев заявил о необходимости развивать сотрудничество сетей с местными производителями
В Кузбассе планируют отменить ОГЭ для девятиклассников
В Междуреченске 11-летняя девочка сбежала из дома из-за недостатка материнского внимания
Полиция Кузбасса проводит проверку по факту трансляции порноролика на школьном уроке
В Новокузнецке наказали магазин и бар за продажу алкоголя 9 Мая
В Киселевске мужчина демонстративно нарушал режим самоизоляции
Какие продукты подорожали и подешевели в Кузбассе в апреле
Актер Сергей Безруков поблагодарил врачей из Кемерова, Иркутска и Екатеринбурга за уникальную операцию
Сергей Цивилев объявил о региональной акции «Вахта Победы - Кузбасс»
150 горняков сократят на шахте «Заречная» в Кузбассе до конца мая
В Кемерове перекрыли сквозной проезд по улице Дзержинского
Во время онлайн-урока в Кемерове включился порноролик
На водоемах Кузбасса утонули двое детей
РСХБ назвал топ-10 отраслей АПК для инвестиций во время пандемии
В Анжеро-Судженске восьмой корпус горбольницы подготовлен для приема больных коронавирусом
В Кемерове вандалы ночью повредили десяток автомобилей
В каких городах выявлены новые 13 заболевших коронавирусом в Кузбассе