Сергей Цивилев заявил о необходимости развивать сотрудничество сетей с местными производителями

14 Май 2020 2020-05-14T06:42:50+03:00

Тем более что аграрии готовы предлагать доступные и качественные продукты

Изменить размер текста: A A

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал с поездкой в СПК «Береговой» в Кемеровском районе. В ходе рабочего визита он сообщил о необходимости развивать отношения предпринимателей и торговых компаний, чтобы местная продукция была представлена в торговых сетях региона.

Например, тот же «Береговой» поставляет овощи, мясо и молоко не только в города Кузбасса, но и в другие области Сибири. В хозяйстве содержатся 1980 голов крупного рогатого скота, общая площадь сельхозугодий - почти 5,5 тысячи гектаров.

- Продукция - хоть сейчас на выставку достижений народного хозяйства! Такие доступные и качественные продукты должны поступать прежде всего на столы кузбассовцам. Прямые поставки в розничные сети выгодны и производителям, и покупателям, и магазинам. Мы готовы содействовать аграриям и животноводам, помогать налаживать сотрудничество с крупными торговыми сетями, - сказал Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU