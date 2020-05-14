2020-05-14T03:20:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе планируют отменить ОГЭ для 9-классников

Итоговые оценки выставят на основании годовых
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе планируют отменить ОГЭ для 9-классниковВ Кузбассе планируют отменить ОГЭ для 9-классниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В этом году планируется отменить обязательных государственные экзамены для учащихся 9-х классов. В этом случае итоговые оценки будут выставляться кузбасским школьникам на основании годовых.

Об изменениях сообщили в министерстве образования и науки Кузбасса со ссылкой на решение Министерства просвещения России.

-Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых, - сказали в ведомстве.

Также будут перенесены сроки проведения ЕГЭ для кузбасским выпускников. Заместитель Министра просвещения России Виктор Басюк на совещании с регионами, прошедшем в режиме видео-конференц-связи, отметил, что такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.

Напомним, что ЕГЭ должны были пройти с 8 июня по 11 июля. О новых датах будет сказано дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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