В кемеровском Шалготарьяне появится сквер с плоскостным фонтаном

14 Май 2020 2020-05-14T06:47:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В кемеровском районе Шалготарьян в этом году появится новое место отдыха - сквер с плоскостным фонтаном. К ремонту территории уже приступили дорожники.

- Жители Ленинского района неоднократно обращались ко мне с просьбой привести в порядок место отдыха у бывшего магазина «Ноград» и реконструировать фонтан, - сообщил в своем Instagram мэр города Илья Середюк. - Сейчас демонтируем старый асфальтобетон на пешеходной зоне. После этого уложим здесь более 3 тысяч квадратных метров нового асфальта.

Центром притяжения в сквере станет современный плоскостной фонтан. Также здесь заменят парковые диваны, установят светильники, восстановят газоны и высадят деревья - саженцы кленов, рябин, сирени.

ИСТОЧНИК KP.RU