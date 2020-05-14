2020-05-14T06:47:57+03:00
Общество

В кемеровском Шалготарьяне появится сквер с плоскостным фонтаном

Дорожники уже приступили к ремонту территории
Мария КОЛОСОВА
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В кемеровском Шалготарьяне появится сквер с плоскостным фонтаном. Фото: Илья Середюк/ InstagramВ кемеровском Шалготарьяне появится сквер с плоскостным фонтаном. Фото: Илья Середюк/ Instagram
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В кемеровском районе Шалготарьян в этом году появится новое место отдыха - сквер с плоскостным фонтаном. К ремонту территории уже приступили дорожники.

- Жители Ленинского района неоднократно обращались ко мне с просьбой привести в порядок место отдыха у бывшего магазина «Ноград» и реконструировать фонтан, - сообщил в своем Instagram мэр города Илья Середюк. - Сейчас демонтируем старый асфальтобетон на пешеходной зоне. После этого уложим здесь более 3 тысяч квадратных метров нового асфальта.

Центром притяжения в сквере станет современный плоскостной фонтан. Также здесь заменят парковые диваны, установят светильники, восстановят газоны и высадят деревья - саженцы кленов, рябин, сирени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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