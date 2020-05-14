14-летний подросток в синей бейсболке пропал в Кузбассе

14 Май 2020 2020-05-14T06:49:54+03:00

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В Кузбассе разыскивают 14-летнего подростка, пропавшего 13 мая. Уже около суток о нем ничего не известно.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда, сотрудники полиции разыскивают 14-летнего Александра Альтемирова, жителя города Прокопьевска. В последний раз подростка видели 13 мая: в тот день он ушел из дома в неизвестном направлении и больше не выходил на связь.

Приметы пропавшего: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

В день исчезновения был одет в черную футболку, черные джинсы, черные сандалии, синюю бейсболку.

Если вам известно местонахождение подростка или вы видели его после 13 мая, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-70--54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU