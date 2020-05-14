Опасную шашлычную закрыли в Киселевске

14 Май 2020 2020-05-14T06:52:35+03:00

Здесь у продавца не оказалось маски, зато в магазине присутствовали животные

Изменить размер текста: A A

Шашлычная, где не соблюдались требования безопасности, временно закрыта в Киселевске. Как оказалось, здесь не соблюдались необходимые требования безопасности.

Даже при введении режима повышенной готовности, который продолжает действовать в Кузбассе, некоторые пункты общественного питания продолжают работать. При этом они обязаны соблюдать ряд условий, среди которых наличие специальной таблички на дверях, масочный режим и многое другое.

Однако владельцы одной из шашлычных в Киселевске решили, что соблюдать эти требования не обязательно. Так, продавец работал без маски и перчаток, а также у него отсутствовали дезинфицирующие средства. На входе в пункт общественного питания не было таблички «Еда на вынос». Кроме того, в помещении присутствовали животные.

- Суд установил вину юридического лица в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Судебные приставы ОСП по городу Киселевску УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу опечатали инвентарь и помещение павильона.

ИСТОЧНИК KP.RU