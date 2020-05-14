Кемеровские хирурги достали из желудка девочки косу
Хирурги Областной детской клинической больницы в Кемерове провели операцию девочке с трихобезоаром желудка. Из-за привычки откусывать и глотать кончики волос в животе у нее скопилась настоящая «коса».
Когда маленькая пациентка поступила в больницу, то практически не могла глотать, пищеварение было нарушено. Также наблюдались изжога, рвота, боль в животе и тошнота. Обследование показало, что желудок у ребенка на две трети заполнен волосами, которые даже уходили в двенадцатиперстную и тонкую кишку.
Врачи отмечают, что проглоченные волосы, попадая в желудок, сбиваются в комок. Со временем он становится плотным, похожим на войлок. Его размер может колебаться от нескольких миллиметров до десятков сантиметров.
-У девочки психогенное состояние, она непроизвольно брала кончики волос у себя с косички и откусывала и проглатывала их, и вот мы получили огромную «косичку», - рассказал врач-детский хирург ОДКБ, заслуженный врач РФ Александр Елисеев, который проводил операцию. – Пришлось сделать лапаротомию, рассечь желудок в поперечном направлении и удалить инородное тело.
В Кемерове хирурги достали из желудка ребенка косу.Видео: Областная детская клиническая больница/ Instagram
По словам врача, заболевание нечастое, специалисты сталкиваются с такими случаями примерно раз в три-четыре года. Всего в больнице была оказана помочь 15 таким пациентам.
ИСТОЧНИК KP.RU