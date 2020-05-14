Осужденный покусал полицейского и увеличил себе срок

14 Май 2020 2020-05-14T06:56:34+03:00

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Тяжелое эмоциональное состояние довело одного из осужденных в исправительном учреждении до нападения на одного из сотрудников. Теперь у эмоционального заключенного увеличился срок, а пострадавший вынужден пройти курс лечения.

Одного из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии Мариинска в строгих условиях содержания привлекли к оплачиваемому труду. Однако мужчина поставленные нормы не выполнял, а регулярные беседы руководства лишь расстраивали его. В один из дней он, по его словам, «дошел до тяжелого эмоционального состояния, его трясло, он не мог успокоиться». В таком состоянии мужчина стал наносить себе порезы. Сотрудники колонии попытались оказать ему первую помощь, но мужчина стал сопротивляться и даже прокусил одному из них руку.

Медработник все же показал помощь и осужденному, и пострадавшему сотруднику колонии.

- При назначении наказания за совершённое преступление суд учёл как смягчающие обстоятельства в виде полного признания вины и состояния здоровья, так и отягчающее наказание обстоятельство в виде рецидива преступлений, - сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев. - Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года шесть месяцев. С учетом частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору окончательно назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Эмоциональный осужденный обжаловал приговор суда в вышестоящую инстанцию, однако приговор оставлен без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU