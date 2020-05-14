2020-05-14T06:56:34+03:00
Общество

Осужденный покусал полицейского и увеличил себе срок

Он сделал это в минуту душевной невзгоды
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Осужденный покусал полицейского и увеличил себе срокОсужденный покусал полицейского и увеличил себе срокФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Тяжелое эмоциональное состояние довело одного из осужденных в исправительном учреждении до нападения на одного из сотрудников. Теперь у эмоционального заключенного увеличился срок, а пострадавший вынужден пройти курс лечения.

Одного из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии Мариинска в строгих условиях содержания привлекли к оплачиваемому труду. Однако мужчина поставленные нормы не выполнял, а регулярные беседы руководства лишь расстраивали его. В один из дней он, по его словам, «дошел до тяжелого эмоционального состояния, его трясло, он не мог успокоиться». В таком состоянии мужчина стал наносить себе порезы. Сотрудники колонии попытались оказать ему первую помощь, но мужчина стал сопротивляться и даже прокусил одному из них руку.

Медработник все же показал помощь и осужденному, и пострадавшему сотруднику колонии.

- При назначении наказания за совершённое преступление суд учёл как смягчающие обстоятельства в виде полного признания вины и состояния здоровья, так и отягчающее наказание обстоятельство в виде рецидива преступлений, - сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев. - Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года шесть месяцев. С учетом частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору окончательно назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Эмоциональный осужденный обжаловал приговор суда в вышестоящую инстанцию, однако приговор оставлен без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В больницах, обсерваторах и дома находится 6682 кузбассовца
Пять пациентов в Кузбассе вылечились от коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе 14 мая выросло на 14 человек
Осужденный покусал полицейского и увеличил себе срок
Кемеровские хирурги достали из желудка девочки косу
Опасную шашлычную закрыли в Киселевске
14-летний подросток в синей бейсболке пропал в Кузбассе
В кемеровском Шалготарьяне появится сквер с плоскостным фонтаном
Сергей Цивилев заявил о необходимости развивать сотрудничество сетей с местными производителями
В Кузбассе планируют отменить ОГЭ для девятиклассников
В Междуреченске 11-летняя девочка сбежала из дома из-за недостатка материнского внимания
Полиция Кузбасса проводит проверку по факту трансляции порноролика на школьном уроке
В Новокузнецке наказали магазин и бар за продажу алкоголя 9 Мая
В Киселевске мужчина демонстративно нарушал режим самоизоляции
Какие продукты подорожали и подешевели в Кузбассе в апреле
Актер Сергей Безруков поблагодарил врачей из Кемерова, Иркутска и Екатеринбурга за уникальную операцию
Сергей Цивилев объявил о региональной акции «Вахта Победы - Кузбасс»
150 горняков сократят на шахте «Заречная» в Кузбассе до конца мая
В Кемерове перекрыли сквозной проезд по улице Дзержинского
Во время онлайн-урока в Кемерове включился порноролик
На водоемах Кузбасса утонули двое детей
РСХБ назвал топ-10 отраслей АПК для инвестиций во время пандемии
В Анжеро-Судженске восьмой корпус горбольницы подготовлен для приема больных коронавирусом
В Кемерове вандалы ночью повредили десяток автомобилей
В каких городах выявлены новые 13 заболевших коронавирусом в Кузбассе