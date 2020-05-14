14 Май 2020 2020-05-14T09:45:20+03:00

Об этом сообщили в минздраве области

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В Кузбассе раньше срока активизировались змеи, сообщили в областном минздраве. Уже есть первые случаи укусов.

Из-за теплой погоды пресмыкающиеся активизировались на целый месяц раньше. В основном в регионе водятся гадюки и щитомордники, яд которых вызывает нарушение свертываемости крови, что приводит к тромбозу и ряду других серьезных осложнений.

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов призвал жителей при укусе сразу же вызывать скорую помощь или обращаться в ближайшую больницу.

До приезда врачей пострадавшему нужно оказать первую помощь. Отсасывать яд нежелательно. Поврежденную конечность следует зафиксировать, а также уложить человека в горизонтальное положение. При этом необходимо обеспечить обильное питье, а вот алкоголь категорически нельзя использовать.

- Не нужно использовать жгуты и перетягивающие повязки, прижигать участки кожи и разрезы. В яде гадюки большое количество чужеродных белков, которые и так нарушают кровоснабжение из-за нарастания отека в области укуса. Без правильно оказанной медпомощи человек может потерять эту конечность. По возможности необходимо ввести гормоны (глюкокортикоиды), противоаллергические средства, - отмечает главный токсиколог региона.

Правила поведения на отдыхе:

- В лес следует отправляться в сапогах и брюках. Берите с собой палку, чтобы прощупывать траву и кусты.

- Подходя к месту, заросшему травой, потопайте ногами - змея уползет.

- На даче своевременно выкашивайте траву, а вокруг игровых мест для детей сделайте бордюрчик высотой 10 сантиметров - змеи его переползать не будут.

- Если змея все же укусила, примите таблетку от аллергии и вызывайте скорую либо езжайте в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU