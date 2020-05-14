2020-05-14T09:50:48+03:00
Общество

В Кемерове пройдет родительское онлайн-собрание по вопросам окончания учебного года

Оно состоится в четверг, 14 мая
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове пройдет родительское онлайн-собрание по вопросам окончания учебного годаВ Кемерове пройдет родительское онлайн-собрание по вопросам окончания учебного годаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Кемерове 14 мая будет проведено родительское собрание в режиме онлайн. Об этом сообщили в администрации города.

В родительском собрании примут участие министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева, глава города Кемерово Илья Середюк, начальник управления образования администрации города Кемерово Наталья Дашковская, а также эксперты по актуальным вопросам.

- На повестке дня - окончание учебного года, ГИА, проведение последних звонков и выпускных вечеров, организация летнего отдыха, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Начало трансляции запланировано на 18.00. Посмотреть ее можно на YouTube-канале администрации города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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