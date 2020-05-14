2020-05-14T08:47:23+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Центр отраслевой экспертизы РСХБ прогнозирует увеличение доли России на мировом рынке продовольствия

Сотрудники Центра полагают, что текущая ситуация дает России хороший шанс увеличить свою долю в экспорте продукции АПК
Яков КРЫМСКИЙ
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Центр отраслевой экспертизы РСХБ проанализировал изменения, произошедшие на мировом рынке продовольствия в I квартале 2020 г. Сотрудники Центра полагают, что текущая ситуация дает России хороший шанс увеличить свою долю в экспорте продукции АПК, в том числе продовольственных товаров.

Кризисные явления, в целом, имеют неблагоприятное воздействие на сельское хозяйство, однако именно сейчас для российского АПК открывается окно возможностей. Так, конкурентоспособность российских производителей уже резко выросла за счет снижения курса рубля. Дополнительные преимущества могут быть получены при разрыве излишне протяженных глобальных цепочек поставок, ведь Россия расположена ближе к рынкам Дальнего и Ближнего Востока и Средней Азии, чем большинство других экспортеров продовольствия. Производство в конкурирующих странах может снизиться из-за нехватки профессиональных сезонных рабочих.

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