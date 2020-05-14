В Кемерове вынесли приговор контрабандисту

14 Май 2020 2020-05-14T10:03:36+03:00

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В Кемерове вынесен приговор 26-летнему местному жителю за контрабанду сильнодействующих препаратов. Поставщика он нашел за границей.

Судом было установлено, что молодой человек нашел в Беларуси поставщиков сильнодействующих препаратов, совершал оплату и получал международные почтовые отправления по своему адресу. Этим он занимался с 2012 года. При этом заказанные препараты на территории России запрещены.

- В целях конспирации на упаковках не указывались сведения о включении в их состав запрещенных сильнодействующих веществ, - сообщили подробности в областной прокуратуре.

В сентябре 2019 года кемеровчанина задержали при получении на почте веществ общей массой около 10 граммов. Еще одна партия сильнодействующих препаратов пришла на адрес обвиняемого спустя несколько дней.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

ИСТОЧНИК KP.RU