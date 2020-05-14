2020-05-14T10:35:11+03:00
Общество

Сергей Цивилев ответит на вопросы кузбассовцев в прямом эфире радио

Об этом губернатор сообщил в социальных сетях
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев ответит на вопросы кузбассовцев в прямом эфире радио. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.Сергей Цивилев ответит на вопросы кузбассовцев в прямом эфире радио. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев анонсировал проведение прямой линии, во время которой он ответит на вопросы жителей региона.

Сергей Цивилев выступит в прямом эфире радио «Маяк» 15 мая. Начало эфира назначено на 18.05. В течение часа все жители региона могут задать самые важные вопросы губернатору и получить на них ответы.

Помимо того, что общение губернатора и кузбассовцев будет проходить в прямом эфире радио «Маяк», следить за прямой линией можно будет также в аккаунте губернатора в Инстаграме.

Задать вопрос в течение программы можно будет по бесплатному номеру: 8-800-200-10-81.

ИСТОЧНИК KP.RU

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