Сергей Цивилев ответит на вопросы кузбассовцев в прямом эфире радио
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев анонсировал проведение прямой линии, во время которой он ответит на вопросы жителей региона.
Сергей Цивилев выступит в прямом эфире радио «Маяк» 15 мая. Начало эфира назначено на 18.05. В течение часа все жители региона могут задать самые важные вопросы губернатору и получить на них ответы.
Помимо того, что общение губернатора и кузбассовцев будет проходить в прямом эфире радио «Маяк», следить за прямой линией можно будет также в аккаунте губернатора в Инстаграме.
Задать вопрос в течение программы можно будет по бесплатному номеру: 8-800-200-10-81.
ИСТОЧНИК KP.RU