РСХБ и Mastercard пополнят лесной фонд Сибири

14 Май 2020 2020-05-14T10:34:15+03:00

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По итогам акции 30 000 саженцев кедра будет высажено в Красноярском крае осенью этого года. Все участники акции получат именные благодарственные дипломы спасателей лесов Сибири. Участниками экологической программы стали владельцы дебетовых и кредитных карт Mastercard Россельхозбанка. С каждой покупки от 500 рублей, совершенной по этим картам с 1 декабря 2019 года по 31 марта 2020 года, 5 рублей отчислялись в фонд на восстановление леса Сибири.

В Красноярском крае (Курагинское лесничество) будет высажено 30 000 саженцев кедра осенью этого года. Для посадки будут использоваться молодые деревья, выращенные из семян в лесных питомниках. Двести квалифицированных специалистов будут заниматься подготовкой почвы и высадкой деревьев.

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