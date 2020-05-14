2020-05-14T11:46:48+03:00
Общество

Сергей Цивилев рассказал о ходе строительства четырех детских садов в Кемерове

Глава региона объехал возводимые объекты и проверил стадию их готовности
Мария КОЛОСОВА
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Сергей Цивилев рассказал о ходе строительства четырех детских садов в Кемерове. Фото: Сергей Цивилев/ InstagramСергей Цивилев рассказал о ходе строительства четырех детских садов в Кемерове. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев осмотрел ход строительства четыре детских садов и других социальных объектов в Кемерове. Глава региона сообщил, в какой стадии готовности они находятся.

- Строительная отрасль сейчас очень важна для развития экономики и очень помогает развиваться другим отраслям, - отметил глава региона. - Дает заказы для металлургических предприятий, производителей стройматериалов, транспортных компаний. Вчера лично объехал ряд объектов.

Так, в микрорайоне 7б Кемерова этим летом завершится строительство детского сада на 200 мест. Уже почти готова детская поликлиника, а в следующем году распахнет двери новая школа на 1225 мест.

Также, по сообщению Сергея Цивилева, через пару месяцев будет сдан детский сад с бассейном на улице Антипова.

- Два детсада, на 350 мест каждый, возводятся в Лесной Поляне, в микрорайоне № 2 - к концу года оба будут готовы. А на проспекте Михайлова уже в сентябре появится школа на 1050 учащихся, - сообщил губернатор. - Не только строим с нуля: по проекту «Моя новая школа» капитально ремонтируем школу в Елыкаево. В этом же поселке достраиваем центр по работе с одаренными детьми «Сириус. Кузбасс» - это будет уникальное место, аналогов которому в стране практически нет. И это далеко не все, что мы сейчас строим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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