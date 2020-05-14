Кузбассовец изнасиловал знакомую за вопрос о детях

14 Май 2020 2020-05-14T12:31:04+03:00

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В Кузбассе осужден мужчина, который изнасиловал свою знакомую после вопроса о детях. Теперь мужчина будет думать над своим поведением в колонии.

Как было установлено следствием, 29-летний житель Юрги в апреле 2019 года распивал спиртные напитки в компании 37-летней знакомой. Во время застолья она заинтересовалась личной жизнью собутыльника и, в частности, причинами отсутствия у него детей. При этом в разговоре женщина оскорбила гостя.

Мужчина разозлился и избил потерпевшую, выбив ей несколько зубов, а потом изнасиловал. С места преступления злоумышленник скрылся, но уже спустя несколько часов был задержан в своей квартире.

- Со следствием он сотрудничал, вину признал, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области. - Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU