14 Май 2020 2020-05-14T15:46:38+03:00

В Кузбассе возбуждено уголовное дело в связи с серьезным пожаром в селе Пашково Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Кузбассе возбуждено уголовное дело в связи с пожаром, который произошел в селе Пашково Яшкинского района. В результате людям причинен серьезный ущерб.

Напомним, что в селе Пашково в результате неосторожного обращения с огнем неустановленными лицами загорелись жилые дома. Всего было уничтожено шесть строений, но обошлось без погибших. Тем не менее людям был причинен ущерб на общую сумму более 4,6 миллиона рублей.

На место пожара выезжала прокурор района Татьяна Овчинникова, была организована проверка.

- Органами МЧС возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ «Уничтожение имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем», - рассказали в областной прокуратуре. - Расследование уголовного дела находится на особом контроле в прокуратуре района.

ИСТОЧНИК KP.RU