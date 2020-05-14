Жителям Кузбасса предложили проверить свои знания о коронавирусе
Жителям Кузбасса предложили проверить свои знания о коронавирусе. Тест опубликован на сайте кузбасского Роспотребнадзора.
Федеральное надзорное ведомство совместно с порталом стопкоронавирус.рф подготовило тематический тест, благодаря которому каждый желающий может проверить свои знания о профилактике новой коронавирусной инфекции.
Всего в тесте 10 вопросов, которые проверяют, знает ли человек, как передается коронавирус, как правильно утилизировать использованную медицинскую маску, можно ли заразиться COVID-19 от животных.
Проверить свои знания и пройти тест можно здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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