14 Май 2020 2020-05-14T15:48:34+03:00

Жителям Кузбасса предложили проверить свои знания о коронавирусе Фото: Артем КИЛЬКИН

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Жителям Кузбасса предложили проверить свои знания о коронавирусе. Тест опубликован на сайте кузбасского Роспотребнадзора.

Федеральное надзорное ведомство совместно с порталом стопкоронавирус.рф подготовило тематический тест, благодаря которому каждый желающий может проверить свои знания о профилактике новой коронавирусной инфекции.

Всего в тесте 10 вопросов, которые проверяют, знает ли человек, как передается коронавирус, как правильно утилизировать использованную медицинскую маску, можно ли заразиться COVID-19 от животных.

Проверить свои знания и пройти тест можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU