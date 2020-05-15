В Кемерове начался масштабный ремонт дворов

15 Май 2020 2020-05-15T06:48:09+03:00

За год во всех районах благоустроят 66 территорий

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В Кемерове в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» стартовал масштабный ремонт дворов. Всего за 2020 год запланировано благоустроить 66 территорий во всех районах города.

Сейчас работы идут на 14 объектах. Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал о ходе благоустройства в некоторых из них.

Так, одна из жительниц многоэтажки по проспекту Октябрьскому, 37 обращалась к властям с просьбой помочь подготовить проект ремонта двора. Он был сделан, и работы уже начались.

А во дворе по Октябрьскому, 73а уложен асфальт, расширена парковка, отремонтирована отмостка, теперь жильцы займутся оформлением клумб и посадкой цветов. Мэр поручил привести в порядок и саму территорию между домами 73 и 73а, поднять кроны деревьев.

- Во дворе дома по проспекту Ленинградскому, 41 продолжается ремонт проезжей части - установили плиты для защиты коммуникаций и приступили к устройству щебеночного основания дороги, установке бортового камня. Жители дома попросили помочь убрать гаражи, которые расположены рядом с детской площадкой. В этом вопросе важно учитывать мнение всех собственников, поэтому будет проведено собрание жителей, на котором и будет принято решение, - сообщил Илья Середюк.

На улице Сибиряков-Гвардейцев, во дворе дома № 300, сейчас дорожники устанавливают бортовой камень, в соседнем дворе дома № 302 уже приступили к устройству основания отмостки. Власти города приняли решение увеличить объем работ и привести в порядок проезд к детскому саду № 132.

Пока все запланированные работы идут по графику.

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ИСТОЧНИК KP.RU