Названа дата окончания ремонта проспекта Металлургов в Новокузнецке

15 Май 2020 2020-05-15T07:00:38+03:00

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Ремонт проспекта Металлургов с наступлением тепла идет особенно активно, хотя часть работ не прекращалась и зимой. Глава города рассказал о том, как будут открывать проспект и когда он заработает в полную силу.

Уже к 30 августа работы на проспекте Металлургов на участке от вокзала до Пионерского проспекта и на Бызовском шоссе должны быть завершены - об этом сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка. В ближайшие три месяца дорожники здесь будут работать практически в круглосуточном режиме, чтобы успеть все завершить. А необычно ранняя весна позволила пересмотреть графики. Так, на проспекте Металлургов уже начали укладывать первый слой дорожного полотна - всего их будет шесть. Завершили прокладку ливневой канализации и трубопроводов, обустройство парковочных карманов.

- Вскоре подрядчики приступят к работам на кабеле, однако жителям беспокоиться не стоит - связь во время выполнения работ отключена не будет, - отметили в пресс-службе администрации города.

Открываться же проспект будет постепенно: от вокзала до улицы Кутузова, от Кутузова до улицы Кирова, от улицы Кирова до Пионерского проспекта. Самым последним откроется участок, где находится мост через Абу. Уже через несколько дней, после отключения горячей воды, здесь начнутся основные работы. Их завершение запланировано к 25 октября.

В это же время на Бызовском шоссе на 70 процентов завершены подготовительные работы. Открыть шоссе планируют к Дню шахтера.

ИСТОЧНИК KP.RU