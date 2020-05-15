15 Май 2020 2020-05-15T07:02:27+03:00

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Пятерых человек спасли пожарные из горящего дома в Кемерове. Здесь в одном из многоэтажных домов горела квартира.

Очевидцы сообщили о том, что в одной из квартир на Осеннем бульваре, что в жилом районе Лесная Поляна в Кемерове, начался пожар в 17.18. На место ЧП тут же выдвинулись 30 человек и восемь единиц техники.

Трех детей и двоих взрослых спасли при пожаре в Кемерове. Видео: vk.com, "Регион 42"

- К моменту прибытия сотрудников МЧС России из окон квартиры, расположенной на третьем этаже, шел дым и вырывалось пламя, в подъезде наблюдалось задымление. Специалисты газодымозащитной службы незамедлительно приступили к разведке, в ходе которой по лестничным маршам с верхних этажей были спасены пять человек, из них трое - дети, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Всех спасенных пожарные вывели на свежий воздух. К счастью, скорой медицинской помощи им не потребовалось. Одновременно с этим ликвидировали и пожар. По предварительным данным, его причиной могло стать неосторожное обращение с огнем. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров, при этом в двухкомнатной квартире обгорело пластиковое ограждение и бывшие в употреблении вещи на всей площади.

ИСТОЧНИК KP.RU