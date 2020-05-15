15 Май 2020 2020-05-15T08:54:57+03:00

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 15 мая превысило 300 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Число заболевших коронавирусом в Кузбассе вновь изменилось. На утро 15 мая оно достигло 307 человек.

По данным оперативного штаба, на утро 15 мая в Кузбассе выявлено 11 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности с момента появления первого заболевшего COVID-19 подтвержден у 307 человек.

На утро 15 мая 204 человека продолжают получать необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах Кузбасса. Одновременно с этим уже прошли лечение, выздоровели и выписаны из больниц 96 кузбассовцев - у каждого из них тесты на коронавирус показали отрицательный результат. О последних семи случаях выздоровления стало известно 15 мая.

Ведется в регионе и печальная статистика: семи кузбассовцам, у которых врачи диагностировали коронавирус, не удалось помочь, и они скончались. Это возрастные люди, у которых имелись сопутствующие хронические заболевания.

Ведется строгое наблюдение и за теми, кто прибыл в Кузбасс из других регионов или стран, а также был в контакте с заболевшими. Эти люди находятся на 14-дневной домашней самоизоляции, в обсерваторах или в стационарах. Сейчас в Кузбассе насчитывается 6461 такой гражданин.

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ИСТОЧНИК KP.RU