13-летнего подростка вторые сутки разыскивают в Кузбассе

15 Май 2020 2020-05-15T08:43:12+03:00

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В Новокузнецком районе вторые сутки разыскивают 13-летнего Никиту Зорина. Мальчик пропал днем 13 мая, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

13-летний мальчик находился у своей бабушки в селе Таргай Новокузнецкого района. 13 мая около 13.00 он ушел из дома и до сих пор о его местонахождении нет никаких данных. Родные попытались найти мальчика самостоятельно, но не смогли. 14 мая они обратились за помощью в полицию. Ребенок на связь с родными не выходит. В настоящее время поиском ребенка занимаются сотрудники полиции, МЧС, Следственного комитета, волонтеры.

Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: серая майка с оранжевым рисунком, шорты джинсовые, сланцы.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8-(3843)-57-41-01, 57-40-73 либо «02» («102» с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU