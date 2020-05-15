15 Май 2020 2020-05-15T09:53:00+03:00

В каких городах кузбассовцы вылечились от коронавируса на 15 мая Фото: Артем КИЛЬКИН

Больше всего выздоровевших - в областном центре

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На утро 15 мая стало известно еще о семи кузбассовцах, которые вылечились от коронавируса и покинули больничные стены. Как оказалось, среди них большинство - кемеровчане.

По данным Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, всего с момента выявления первого случая коронавируса получили необходимую медицинскую помощь и выписаны из больниц 96 кузбассовцев. На утро 15 мая стало известно о последних семи случаях выздоровления от коронавируса. Четверо выздоровевших - жители Кемерова. Двое - из Анжеро-Судженска, еще один - житель Краснобродского.

Напомним также, что на утро 15 мая еще одна территория попала на карту распространения коронавируса в Кузбассе. А самым «зараженным» является Новокузнецк. Здесь проживает почти треть всех кузбассовцев, у которых выявили коронавирус, - 119 человек из 307.

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ИСТОЧНИК KP.RU