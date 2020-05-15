Поиски пропавшего 14-летнего прокопчанина прекращены

15 Май 2020 2020-05-15T09:35:36+03:00

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В Кузбассе прекращены поиски пропавшего 13 мая подростка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

14-летний житель Прокопьевска ушел из дома в неизвестном направлении и перестал выходить на связь 13 мая. К поискам подключились волонтеры, патрульные наряды, инспекторы по делам несовершеннолетних. Они проверили все близлежащие дворы и улицы, опросили одноклассников и знакомых, обследовали все возможные места, где мог находиться ребенок. Кроме того, о пропавшем ребенке сообщали средства массовой информации.

15 мая стало известно о том, что поиски подростка прекращены. Сотрудники полиции обнаружили мальчика вблизи водоема, расположенного у одного из садовых обществ города.

- Инспекторы ПДН ОМВД России по городу Прокопьевску выясняют обстоятельства произошедшего. Противоправных действий в отношении школьника не совершалось, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники кузбасской полиции выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU