2020-05-15T10:49:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Жительница Юрги заплатит 15 тысяч рублей за поход в магазин

Женщина нарушила режим изоляции - и не один раз
Екатерина РОМАНОВА
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Жительница Юрги заплатит 15 тысяч рублей за поход в магазин. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.Жительница Юрги заплатит 15 тысяч рублей за поход в магазин. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Молодой жительнице Юрги никак не хотелось сидеть дома после того, как ей выдали предписание об изоляции. Вместо этого женщина гуляла по улицам и ходила по магазинам.

В апреле 24-летняя жительница Юрги вернулась из поездки. Как только она оказалась в родном регионе, сотрудники Роспотребнадзора выдали ей предписание о необходимости соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Участковый пришел проверить, действительно ли горожанка строго соблюдает самоизоляцию, однако ее дома не оказалось: под предлогом похода в магазин женщина покинула жилище.

На нарушительницу составили административный материал, и Юргинский городской суд назначил ей наказание: штраф в 15 тысяч рублей. Однако это ничему не научило горожанку. За день до окончания срока изоляции женщина вновь нарушила ограничения и отправилась на прогулку. Теперь ее ждет еще одно административное наказание.

- Полицейские призывают граждан ответственно отнестись к соблюдению временных ограничений. Помните, ситуация с распространением коронавирусной инфекции зависит от каждого из нас. Не подвергайте себя опасности, берегите себя и своих близких, - обращаются к кузбассовцам сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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