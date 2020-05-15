2020-05-15T11:43:34+03:00
Происшествия

Подробности пожара с четырьмя погибшими в Кузбассе сообщили в МЧС

Утром 15 мая в горящем доме погибли две женщины и два ребенка
Екатерина РОМАНОВА
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Подробности пожара с четырьмя погибшими в Кузбассе сообщили в МЧС. ФОТО: кадр видео СУ СК РФ по Кемеровской области.Подробности пожара с четырьмя погибшими в Кузбассе сообщили в МЧС. ФОТО: кадр видео СУ СК РФ по Кемеровской области.
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Две женщины и две девочки погибли в горящем доме в Осинниках рано утром 15 мая. О том, что случилось, рассказали в МЧС.

Две женщины и два ребенка погибли при пожаре в Кузбассе.ВИДЕО: СУ СК РФ по Кемеровской области.

Стали известны подробности пожара в частном доме, который сгорел рано утром 15 мая. В пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области сообщили о том, что сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 4.38. На место ЧП тут же выдвинулись две единицы техники и пять человек.

- На момент прибытия первого подразделения частный дом был полностью охвачен пламенем - внутри и снаружи, - сообщили в ведомстве. - В результате пожара дом обгорел полностью внутри и снаружи на площади 42 квадратных метра.

Точную причину и обстоятельства возникновения пожара предстоит установить специалистам. На данный момент озвучивается только предварительная версия - неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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