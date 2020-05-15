Подробности пожара с четырьмя погибшими в Кузбассе сообщили в МЧС
Две женщины и две девочки погибли в горящем доме в Осинниках рано утром 15 мая. О том, что случилось, рассказали в МЧС.
Две женщины и два ребенка погибли при пожаре в Кузбассе.ВИДЕО: СУ СК РФ по Кемеровской области.
Стали известны подробности пожара в частном доме, который сгорел рано утром 15 мая. В пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области сообщили о том, что сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 4.38. На место ЧП тут же выдвинулись две единицы техники и пять человек.
- На момент прибытия первого подразделения частный дом был полностью охвачен пламенем - внутри и снаружи, - сообщили в ведомстве. - В результате пожара дом обгорел полностью внутри и снаружи на площади 42 квадратных метра.
Точную причину и обстоятельства возникновения пожара предстоит установить специалистам. На данный момент озвучивается только предварительная версия - неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.
ИСТОЧНИК KP.RU