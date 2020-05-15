Прокуратура проверяет жалобу кузбасских медиков на невыплату вознаграждений

15 Май 2020 2020-05-15T11:54:58+03:00

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После публикаций в социальных сетях и ряде средств массовой информации видеоролика, в котором медицинские работники заявили о нарушении их прав, областная прокуратура организовала проверку.

Медицинские работники из Анжеро-Судженска опубликовали в интернете видеоролик, в котором рассказали, что их права нарушаются. Медики заявили, что не получают положенные дополнительные выплаты, о которых ранее говорили президент России Владимир Путин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. более того, медики отметили, что для работы у них нет необходимого количества средств индивидуальной защиты.

- В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении и трудового законодательства. Ее проведение поручено прокуратуре города Анжеро-Судженска, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - При выявлении нарушений прав указанных граждан прокуратурой будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU