15 Май 2020 2020-05-15T13:03:57+03:00

Трехметровое яблоко с бабочкой установили на улице в Кемерове. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово

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Необычная ландшафтная композиция в виде огромного яблока и присевшей отдохнуть на него бабочки появилась в Кемерове.

В областном центре появилась еще одна небольшая достопримечательность - огромная трехметровая фигура зеленого яблока и бабочки с разноцветными крыльями, которая присела отдохнуть на него.

- Ландшафтная конструкция из металлического каркаса, обтянутого искусственным газоном, установлена на перекрестке проспекта Притомского и улицы Волгорадской.

Напомним, сообщение о том, что такая фигура будет установлена в Кемерове, появилось еще год назад. Предполагалось, что будет стоить она не более 330 тысяч рублей, а расположится в районе спорткомплекса «Лазурный».

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В Кемерово привезут трехметровую бабочку

- Готовую композицию в июле в Кемерово доставят из Краснодара, наши специалисты займутся установкой и сборкой, - отметили в пресс-службе администрации Кемерова. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU