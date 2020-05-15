Трехметровое яблоко с бабочкой установили на улице в Кемерове
Необычная ландшафтная композиция в виде огромного яблока и присевшей отдохнуть на него бабочки появилась в Кемерове.
В областном центре появилась еще одна небольшая достопримечательность - огромная трехметровая фигура зеленого яблока и бабочки с разноцветными крыльями, которая присела отдохнуть на него.
- Ландшафтная конструкция из металлического каркаса, обтянутого искусственным газоном, установлена на перекрестке проспекта Притомского и улицы Волгорадской.
Напомним, сообщение о том, что такая фигура будет установлена в Кемерове, появилось еще год назад. Предполагалось, что будет стоить она не более 330 тысяч рублей, а расположится в районе спорткомплекса «Лазурный».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
330 тысяч рублей за яблоко: в Кемерове установят необычный арт-объект
В областном центре может появиться необычный арт-объект - топиарная фигура «Бабочка на яблоке». Место, где будет установлено арт-яблочко, пока не определено. (подробности)
В Кемерово привезут трехметровую бабочку
- Готовую композицию в июле в Кемерово доставят из Краснодара, наши специалисты займутся установкой и сборкой, - отметили в пресс-службе администрации Кемерова. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU