2020-05-15T13:26:18+03:00
Общество

Детский сад за 286 миллионов рублей строят в Киселевске

Его смогут посещать 190 ребятишек
Екатерина РОМАНОВА
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Детский сад за 286 миллионов рублей строят в Киселевске. ФОТО: пресс-служба администрации правительства КузбассаДетский сад за 286 миллионов рублей строят в Киселевске. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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Уже в конце года в Киселевске – в жилом районе Красный Камень – откроется новый детский сад, который одновременно смогут посещать 190 ребятишек.

В двухэтажном здании расположатся уютные группы и спальни, музыкальный и физкультурный залы, медпункт и пищеблок, а также грузопассажирский лифт для маломобильных граждан. Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса, на строительство сада из областного и федерального бюджетов направлено 286,2 миллиона рублей.

- Сейчас в Кузбассе идет строительство 14 детских садов одновременно. Задача – полностью закрыть вопрос очередей в детские сады, - заявил Сергей Цивилев во время рабочей поездки в Киселевск.

К слову, это уже второй детский сад, который будет построен в городе за два года в рамках национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU

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