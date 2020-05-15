2020-05-15T13:35:34+03:00
Экономика

С начала года более 700 клиентов Сбербанка из Кемеровской области начали копить при помощи страхования

Договора страхования жизни позволяют накопить на пенсию или образование детей
Яков КРЫМСКИЙ
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Жители Кемеровской области в январе-апреле 2020 года оформили более 700 новых договоров страхования по программам накопительного страхования жизни (НСЖ), разработанным СК «Сбербанк страхование жизни». Более 70% планируют накопить от 250 до 500 тысяч рублей.

Программа накопительного страхования жизни рассчитана на срок от 5 лет. На протяжении срока действия договора жизнь и здоровье клиента застрахованы на всю сумму планируемых накоплений.

-Финансовое поведение наших клиентов все больше меняется в сторону накоплений, - заместитель управляющего Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Екатерина Саяпина, - Программы НСЖ отлично справляются с задачами формирования капитала, пенсии или накоплений на образование детей. При этом клиент сам выбирает комфортную для себя сумму и периодичность взносов.

В апреле появилась возможность оплаты очередных взносов по договорам НСЖ в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.

СК «Сбербанк страхование жизни» занимается накопительным страхованием жизни с 2012 года. По состоянию на конец апреля 2020 года в компании действовало 312,6 тысяч договоров НСЖ.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

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