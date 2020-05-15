2020-05-15T19:08:25+03:00
Происшествия

Полиция прекратила поиск пропавшего 13-летнего ребенка из Кузбасса

Ребенка пытались найти больше двух суток
Екатерина РОМАНОВА
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Полиция прекратила поиск пропавшего 13-летнего ребенка из Кузбасса. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Полиция прекратила поиск пропавшего 13-летнего ребенка из Кузбасса. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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В Кузбассе прекращены поиски 13-летнего мальчика, который пропал в селе Таргай. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

13 мая около 13 часов дня 13-летний подросток вышел из дома своей бабушки в селе Таргай и не вернулся. Родные пытались найти ребенка самостоятельно, но это у них не получилось. Лишь после этого, на следующий после исчезновения день, родственники обратились за помощью в полицию. Больше суток велись поиски мальчика: стражи порядка опрашивали знакомых и одноклассников подростка, обследовали дворы и улицы, проверяли все места, куда он мог отправиться.

И вот вечером 15 мая стало известно: подросток найден. Участковый уполномоченный вместе с волонтерами обнаружил ребенка в соседнем селе Малиновка.

- В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники кузбасской полиции выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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