2020-05-16T04:31:38+03:00
Общество

Губернатор рассказал, когда в Кузбассе введут электронные пропуска

Система выдачи пропусков полностью готова к работе
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Губернатор рассказал, когда в Кузбассе введут электронные пропуска. ФОТО: пресс-служба АПКГубернатор рассказал, когда в Кузбассе введут электронные пропуска. ФОТО: пресс-служба АПК
Изменить размер текста:

Многие кузбассовцы уже протестировали систему получения электронных пропусков, однако повсеместно она пока не введена. Когда это произойдет, рассказал глава региона Сергей Цивилев.

Среди вопросов, на которые отвечал Сергей Цивилев во время эфира на радио «Маяк», был вопрос о сроках и целесообразности ввода режима пропусков. Глава региона рассказал, что разработака самой системы началась еще месяц назад, когда ситуация с коронавирусом была намного серьезнее. На тот момент не было понятно, как она будет развиваться и, готовясь к худшему сценарию, специалисты стали разрабатывать систему электронных пропусков. За время ее «обкатки» и тестирования пропуски получили порядка 500 тысяч сотрудников более чем трех тысяч предприятий, а также порядка 11 тысяч физических лиц.

- К тому моменту, когда система была готова к использованию, ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась. Однако если она развернется в другую сторону, систему пропусков введем, - отметил Сергей Цивилев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Электронный пропуск в Кузбассе: как получить и кому нужен

С 5 мая в Кузбассе постепенно начнет действовать система электронных пропусков. Уже сейчас она работает в тестовом режиме, а руководители предприятий начали оформлять пропуска для своих сотрудников. (подробности)

Электронные пропуска начали выдавать в Кузбассе

В Кузбассе в тестовом режиме заработала система выдачи электронных цифровых пропусков. Пока получать пропуск не обязательно, однако уже через несколько дней он может понадобиться. (подробности)

Сергей Цивилев открыл в КемГУ Центр поддержки по выдаче электронных пропусков

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев открыл в КемГУ вместе с ректором Александром Просековым Центр технической поддержки юридических лиц по выдаче электронных пропусков. Он начинает работу с 30 апреля. (подробности)

«Это вынужденная мера»: Сергей Цивилев рассказал о необходимости внедрения электронных пропусков

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прокомментировал инициативу внедрить на территории области электронные пропуска. По его словам, главная цель такого решения – сохранить жизнь и здоровье людей. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуацию с выплатами медработникам прокомментировали в правительстве Кузбасса
В Кемерове появился проекционный пешеходный переход
Угонщица из Калтана попалась через полчаса после преступления
Губернатор рассказал, когда в Кузбассе введут электронные пропуска
Полиция прекратила поиск пропавшего 13-летнего ребенка из Кузбасса
Когда откроются кафе и рестораны в Кузбассе
Сергей Цивилев ответил на вопрос, почему нет масок в аптеках Кузбасса
Когда возобновится авиасообщение Кузбасса с другими регионами
Сергей Цивилев рассказал, когда откроются торговые центры в Кузбассе
С начала года более 700 клиентов Сбербанка из Кемеровской области начали копить при помощи страхования
Детский сад за 286 миллионов рублей строят в Киселевске
Больше всего заболевших COVID-19 в Кузбассе оказалось среди пожилых
Трехметровое яблоко с бабочкой установили на улице в Кемерове
Прокуратура проверяет жалобу кузбасских медиков на невыплату вознаграждений
Подробности пожара с четырьмя погибшими в Кузбассе сообщили в МЧС
Жительница Юрги заплатит 15 тысяч рублей за поход в магазин
Поиски пропавшего 14-летнего прокопчанина прекращены
В каких городах кузбассовцы вылечились от коронавируса на 15 мая
13-летнего подростка вторые сутки разыскивают в Кузбассе
Еще в одной территории Кузбасса впервые выявили заболевшего коронавирусом
В каких городах выявили новых заболевших коронавирусом на 15 мая
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 15 мая превысило 300 человек
Последние звонки у кузбасских школьников пройдут в режиме онлайн
Трех детей и двоих взрослых спасли при пожаре в Кемерове
Названа дата окончания ремонта проспекта Металлургов в Новокузнецке
В Кемерове начался масштабный ремонт дворов
Полиция Кузбасса будет следить за ношением жителями масок
В каких городах и районах Кузбасса коронавируса еще нет