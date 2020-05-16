Губернатор рассказал, когда в Кузбассе введут электронные пропуска

16 Май 2020 2020-05-16T04:31:38+03:00

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Многие кузбассовцы уже протестировали систему получения электронных пропусков, однако повсеместно она пока не введена. Когда это произойдет, рассказал глава региона Сергей Цивилев.

Среди вопросов, на которые отвечал Сергей Цивилев во время эфира на радио «Маяк», был вопрос о сроках и целесообразности ввода режима пропусков. Глава региона рассказал, что разработака самой системы началась еще месяц назад, когда ситуация с коронавирусом была намного серьезнее. На тот момент не было понятно, как она будет развиваться и, готовясь к худшему сценарию, специалисты стали разрабатывать систему электронных пропусков. За время ее «обкатки» и тестирования пропуски получили порядка 500 тысяч сотрудников более чем трех тысяч предприятий, а также порядка 11 тысяч физических лиц.

- К тому моменту, когда система была готова к использованию, ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась. Однако если она развернется в другую сторону, систему пропусков введем, - отметил Сергей Цивилев.

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ИСТОЧНИК KP.RU