16 Май 2020 2020-05-16T06:04:01+03:00

Угонщица из Калтана попалась через полчаса после преступления. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

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Желание покататься по городу на автомобиле толкнуло 28-летнюю жительницу Калтана на преступление. Теперь она стала фигуранткой уголовного дела.

28-летняя жительница Калтана решила покатать своего приятеля на машине. Так как своего авто у нее не было, женщина, будучи нетрезвой, попросту угнала из одного из дворов по улице Дзержинского чужую «Тойоту Короллу». Однако покатушки длились всего 30 минут. За это время владельцы автомобиля заметили его пропажу и сообщили об этом в полицию.

Стражи порядка, в свою очередь, всего за полчаса сумели найти и задержать угонщицу. К тому времени она успела добраться до села Красная Орловка Новокузнецкого района. Женщина призналась, что всего лишь хотела покататься с другом на машине. За нетрезвое вождение жительнице Калтана суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

- Кроме того, следователем ОМВД России по Калтану возбуждено уголовное дело о неправомерном завладение автомобилем. Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU