2020-05-16T06:05:49+03:00
Общество

В Кемерове появился проекционный пешеходный переход

Он расположен на улице Дорожной
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове появился проекционный пешеходный переход. ФОТО: Инстаграм Ильи СередюкаВ Кемерове появился проекционный пешеходный переход. ФОТО: Инстаграм Ильи Середюка
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Необычный пешеходный переход появился в городе Кемерово. Для его разметки использовали не краску, а проекцию.

На улице Дорожной в Кемерове установили проекционный пешеходный переход. Помимо нанесения привычной дорожной разметки специалисты смонтировали над проезжей частью специальное оборудование. Проектор создает ярки световой коридор, не просто освещая, а дублируя дорожную разметку.

Преимущества разметки очевидны: она заметна на расстоянии до 150 метров и дает возможность родителям заранее оценить ситуацию на дороге в темноте, во время дождя, снега или тумана. Оборудование рассчитано на работу в условиях суровой сибирской зимы.

- Сейчас специалисты занимаются тестированием эксплуатации этой разметки, если она себя зарекомендует, будем применять ее на других пешеходных переходах города, - отметил глава Кемерова Илья Середюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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