16 Май 2020 2020-05-16T07:16:24+03:00

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 16 мая увеличилось на 14 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

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Оперативный межведомственный штаб опубликовал свежие данные по распространению коронавируса в Кузбассе. За минувшие сутки число заболевших опасной инфекцией увеличилось на 14 человек.

По последний данным, на утро 16 мая в Кузбассе выявлено 321 случай заболевания коронавирусом, при этом 14 из них – за минувшие сутки. Большая часть пациентов – 211 человек – находится в инфекционных больницах региона и получает необходимую медицинскую помощь. Есть среди них и выздоровевшие: с момента выявления первого случая COVID-19 103 пациента уже выздоровели и покинули больничные стены. Отметим также, что семь человек выписаны из стационаров за минувшие сутки.

Кроме того, под наблюдением врачей в стационарах, обсерваторах и на 14-дневной домашней изоляции находятся 6186 кузбассовцев. Все они контактировали с заболевшими коронавирусом или же прибыли из-за рубежа или регионов России с неблагополучной эпидобстановкой.

Число случаев с летальным исходом осталось прежним - семь человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU