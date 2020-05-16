2020-05-16T07:28:25+03:00
Коронавирус Covid-19

103 человека вылечились от коронавируса в Кузбассе на 16 мая

Семеро из них – за минувшие сутки
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
103 человека вылечились от коронавируса в Кузбассе на 16 мая103 человека вылечились от коронавируса в Кузбассе на 16 маяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Кузбассе растет число пациентов, которые вылечились от коронавируса. так, только за минувшие сутки из кузбасских инфекционных больниц выписаны семь пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус.

По данным оперативного межведомственного штаба, на утро 16 мая в Кузбассе зарегистрировано 321 случай заболевания коронавирусом. При этом 103 пациента, у которых ранее диагностировали COVID-19 избавились от опасной инфекции и уже выписаны домой. Только за минувшие сутки из стационаров выписаны семь человек!

По-прежнему получают медицинскую помощь 211 кузбассовцев, у которых тесты на коронавирус оказались положительными. А в стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 6186 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 мая: 14 заболели, семеро выздоровели

День за днем мы следим за развитием ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Сообщаем вам последние новости о числе заболевших и выздоровевших в регионе. (подробности)

Жительница Юрги заплатит 15 тысяч рублей за поход в магазин

Молодой жительнице Юрги никак не хотелось сидеть дома после того, как ей выдали предписание об изоляции. Вместо этого женщина гуляла по улицам и ходила по магазинам. (подробности)

Полиция Кузбасса будет следить за ношением жителями масок

Кузбасские полицейские продолжают работу по профилактике распространения коронавируса в регионе. В том числе наряды и пешие патрули будут следить за соблюдением масочного режима. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смертельное ДТП с квадроциклом произошло в Кузбассе
Рост числа заболевших COVID-19 в Кузбассе замедлился
В каких кузбасских городах выявили новых заболевших коронавирусом
103 человека вылечились от коронавируса в Кузбассе на 16 мая
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 16 мая увеличилось на 14 человек
Ситуацию с выплатами медработникам прокомментировали в правительстве Кузбасса
В Кемерове появился проекционный пешеходный переход
Угонщица из Калтана попалась через полчаса после преступления
Губернатор рассказал, когда в Кузбассе введут электронные пропуска
Полиция прекратила поиск пропавшего 13-летнего ребенка из Кузбасса
Когда откроются кафе и рестораны в Кузбассе
Сергей Цивилев ответил на вопрос, почему нет масок в аптеках Кузбасса
Когда возобновится авиасообщение Кузбасса с другими регионами