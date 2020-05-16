16 Май 2020 2020-05-16T07:28:25+03:00

103 человека вылечились от коронавируса в Кузбассе на 16 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Семеро из них – за минувшие сутки

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В Кузбассе растет число пациентов, которые вылечились от коронавируса. так, только за минувшие сутки из кузбасских инфекционных больниц выписаны семь пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус.

По данным оперативного межведомственного штаба, на утро 16 мая в Кузбассе зарегистрировано 321 случай заболевания коронавирусом. При этом 103 пациента, у которых ранее диагностировали COVID-19 избавились от опасной инфекции и уже выписаны домой. Только за минувшие сутки из стационаров выписаны семь человек!

По-прежнему получают медицинскую помощь 211 кузбассовцев, у которых тесты на коронавирус оказались положительными. А в стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 6186 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU