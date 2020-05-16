В каких кузбасских городах выявили новых заболевших коронавирусом

16 Май 2020 2020-05-16T07:41:35+03:00

За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 14 человек

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Один из кузбасских городов почти ежедневно попадает в сводки оперативного штаба как город, где выявлено больше всего заболевших коронавирусом. Не стало исключением и утро 16 мая.

По данным оперативного штаба, на утро 16 мая в Кузбассе еще у 14 человек диагностирован коронавирус. Больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией в Новокузнецке – здесь за сутки стало на девять заболевших больше. В Белово COVID-19 диагностирован у четырех новых пациентов, а еще один заболевший за минувшие сутки проживет в Осинниках.

Таким образом, число заболевших в Новокузнецке достигло 128 человек. Следующие по наибольшему количеству заболевших города – Кемерово и Краснобробский. Здесь заболели 46 человек и 30 человек соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU