Смертельное ДТП с квадроциклом произошло в Кузбассе

16 Май 2020 2020-05-16T09:24:29+03:00

У водителя не было прав на управление

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 48-летний мужчина, произошло в Таштагольском районе. За рулем квадрацикла, который перевернулся, был 19-летний юноша.

19-летний житель Кузбасса вместе с 48-летним пассажиром ехал на квадроцикле «Ирбис» в поселке Чугунаш Таштагольского района. Они были возле железнодорожного переезда, когда юноша потерял управление. Квадроцикл съехал с дороги прямо в реку Мундыбаш и перевернулся.

- В результате ДТП погиб 48-летний пассажир, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Полицейские выяснили, что водитель не имел права управления транспортом, кроме того, у него отсутствовал полис ОСАГО, а квадроцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

В отношении юноши составили несколько протоколом за управление незарегистрированным транспортным средством лицом, не имеющим водительских прав, отсутствие страховки и невыполнение обязанностей в связи с ДТП. В общей сложности, юноше могут быть назначены штрафы на 46 тысяч рублей и лишение водительских прав.

- Полиция Кузбасса напоминает, что законодательством установлены категории и входящие в них подкатегории мототранспорта, на управление которыми предоставляется специальное право, - делают акцент сотрудники полиции. - Квадроцикл – это специальная техника, приравненная к садово-огородной. Для управления им требуется удостоверение машиниста-тракториста и регистрация транспортного средства в Гостехнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU