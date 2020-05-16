2020-05-16T09:24:29+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП с квадроциклом произошло в Кузбассе

У водителя не было прав на управление
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Смертельное ДТП с квадроциклом произошло в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.Смертельное ДТП с квадроциклом произошло в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 48-летний мужчина, произошло в Таштагольском районе. За рулем квадрацикла, который перевернулся, был 19-летний юноша.

19-летний житель Кузбасса вместе с 48-летним пассажиром ехал на квадроцикле «Ирбис» в поселке Чугунаш Таштагольского района. Они были возле железнодорожного переезда, когда юноша потерял управление. Квадроцикл съехал с дороги прямо в реку Мундыбаш и перевернулся.

- В результате ДТП погиб 48-летний пассажир, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Полицейские выяснили, что водитель не имел права управления транспортом, кроме того, у него отсутствовал полис ОСАГО, а квадроцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

В отношении юноши составили несколько протоколом за управление незарегистрированным транспортным средством лицом, не имеющим водительских прав, отсутствие страховки и невыполнение обязанностей в связи с ДТП. В общей сложности, юноше могут быть назначены штрафы на 46 тысяч рублей и лишение водительских прав.

- Полиция Кузбасса напоминает, что законодательством установлены категории и входящие в них подкатегории мототранспорта, на управление которыми предоставляется специальное право, - делают акцент сотрудники полиции. - Квадроцикл – это специальная техника, приравненная к садово-огородной. Для управления им требуется удостоверение машиниста-тракториста и регистрация транспортного средства в Гостехнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смертельное ДТП с квадроциклом произошло в Кузбассе
Рост числа заболевших COVID-19 в Кузбассе замедлился
В каких кузбасских городах выявили новых заболевших коронавирусом
103 человека вылечились от коронавируса в Кузбассе на 16 мая
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 16 мая увеличилось на 14 человек
Ситуацию с выплатами медработникам прокомментировали в правительстве Кузбасса
В Кемерове появился проекционный пешеходный переход
Угонщица из Калтана попалась через полчаса после преступления
Губернатор рассказал, когда в Кузбассе введут электронные пропуска
Полиция прекратила поиск пропавшего 13-летнего ребенка из Кузбасса
Когда откроются кафе и рестораны в Кузбассе
Сергей Цивилев ответил на вопрос, почему нет масок в аптеках Кузбасса
Когда возобновится авиасообщение Кузбасса с другими регионами