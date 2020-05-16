2020-05-16T10:11:12+03:00
Происшествия

Кемеровчанин взрыхлил землю на клумбе и попал под суд

Истинной целью перекопки земли оказалось вовсе не цветоводство
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчанин взрыхлил землю на клумбе и попал под судКемеровчанин взрыхлил землю на клумбе и попал под судФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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24-летний кемеровчанин копался на клумбе во дворе одного из многоквартирных домов. Он уверял, будто является садовником, но на самом деле оказался очень далек от садоводства.

Жильцы одного из многоквартирных домов города Кемерова сообщили в полицию о том, что подозрительный мужчина крутится вокруг клумб во дворе. Когда стражи порядка прибыли на место, они действительно обнаружили копающегося в земле мужчину. Тот, заметив патруль, попытался убежать, а потом принялся убеждать сотрудников полиции в том, что работает садовником и сейчас занят перекопкой клумбы.

Стражи порядка не поверили молодому человеку и оказались правы. Садовником прикидывался 24-летний уже судимый за незаконный оборот накотиков горожанин. Более того, в кармане его брюк оказался сверток с одним граммом «соли». Лже-садовнику не оставалось ничего иного, кроме признания в том, что он не рыхлил клумбу, а искал закладку с наркотиками.

- Дознавателем отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Кемерово в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении наркотических средств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет три года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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