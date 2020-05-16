До +28 градусов тепла ожидается в Кузбассе 17 мая

16 Май 2020 2020-05-16T11:02:55+03:00

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Уходящая рабочая неделя выдалась короткой, а ближе к выходным в регионе даже немного похолодало и прошли дожди. Но уже в воскресенье вернутся тепло и солнце.

В ночь на воскресенье, 17 мая, в Кузбассе ожидается +9…+14 градусов тепла, переменная облачность, по восточным районам – кратковременные дожди и грозы. При прояснении столбики термометров могут опускаться до +3…+8 градусов. Порывы юго-западного ветра будут достигать 13 метров в секунду. В Кемерове этой ночью ожидают от 10 до 12 градусов тепла.

Утро в Кузбассе будет туманным, но не везде. Днем же солнце погреет воздух до +23…+28 градусов. Вероятность дождей очень мала, а вот облака в течение дня будут набегать на небо. В Кемерове синоптики прогнозируют +25…+27 градусов тепла, переменную облачность в течение дня, а утром – дымку.

Кстати, и май, и апрель в этом году бьют температурные рекорды, а уж массового цветения в первой половине мая в прошлые годы старожилы не припомнят.

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ИСТОЧНИК KP.RU