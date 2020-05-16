16 Май 2020 2020-05-16T13:01:07+03:00

Темноглазого мужчину с сумкой на длинной ремне разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

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Почти неделю в Новокузнецке идет поиск 29-летнего Тимура Усманова. Он пропал 11 мая.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают 29-летнего Тимура Усманова. На сегодняшний день известно, что 11 мая мужчина перестал выходить на связь, а его местонахождение не известно.

Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие.

В день исчезновения был одет в серую толстовку, серые спортивные брюки, черные кроссовки.

С собой была черная мужская сумка на длинном ремне.

Если вам известно местонахождение пропавшего или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам «Лизы Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112

ИСТОЧНИК KP.RU