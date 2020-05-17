Черноволосую женщину неделю разыскивают в Кузбассе

17 Май 2020 2020-05-17T04:37:06+03:00

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Вот уже целую неделю в Кузбассе разыскивают 59-летнюю Лилию Цепкову. Волонтеры поисково-спасательного отряда обратились к жителям региона с просьбой о помощи в поисках.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие, сотрудники полиции разыскивают 59-летнюю Лилию Цепкову. На сегодняшний день известно, что 10 мая женщина ушла в неизвестном направлении, и с тез пор о ее судьбе ничего не известно.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Была одета: белая кофта, синие джинсы, белые кроссовки.

Если вам известно местонахождение Лилии Цепковой или вы готовы присоединиться к ее поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU