2020-05-17T04:37:06+03:00
Происшествия

Черноволосую женщину неделю разыскивают в Кузбассе

Лилия Цепкова пропала 10 мая
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Черноволосую женщину неделю разыскивают в КузбассеЧерноволосую женщину неделю разыскивают в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Вот уже целую неделю в Кузбассе разыскивают 59-летнюю Лилию Цепкову. Волонтеры поисково-спасательного отряда обратились к жителям региона с просьбой о помощи в поисках.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие, сотрудники полиции разыскивают 59-летнюю Лилию Цепкову. На сегодняшний день известно, что 10 мая женщина ушла в неизвестном направлении, и с тез пор о ее судьбе ничего не известно.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Была одета: белая кофта, синие джинсы, белые кроссовки.

Если вам известно местонахождение Лилии Цепковой или вы готовы присоединиться к ее поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Сергей Цивилев вновь обратится к жителям Кузбасса
В Прокопьевске мужчина украл прожекторы с фасада торгового центра
Спасатели предупредили кузбассовцев запрете на купание
Кузбасским женщинам могут сократить рабочий день
Химиотерапию новокузнечанам будут проводить в филиале кардиодиспансера
Черноволосую женщину неделю разыскивают в Кузбассе
Автомобиль улетел в котлован на дороге в Кемерове
Кузбасским врачам оплатят 30 процентов взноса на ипотеку
Темноглазого мужчину с сумкой на длинной ремне разыскивают в Кузбассе
До +28 градусов тепла ожидается в Кузбассе 17 мая
Кемеровчанин взрыхлил землю на клумбе и попал под суд
Смертельное ДТП с квадроциклом произошло в Кузбассе
Рост числа заболевших COVID-19 в Кузбассе замедлился
В каких кузбасских городах выявили новых заболевших коронавирусом
103 человека вылечились от коронавируса в Кузбассе на 16 мая
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 16 мая увеличилось на 14 человек
Ситуацию с выплатами медработникам прокомментировали в правительстве Кузбасса
В Кемерове появился проекционный пешеходный переход
Угонщица из Калтана попалась через полчаса после преступления
Губернатор рассказал, когда в Кузбассе введут электронные пропуска
Полиция прекратила поиск пропавшего 13-летнего ребенка из Кузбасса
Когда откроются кафе и рестораны в Кузбассе
Сергей Цивилев ответил на вопрос, почему нет масок в аптеках Кузбасса
Когда возобновится авиасообщение Кузбасса с другими регионами