2020-05-17T04:51:06+03:00
Общество

Химиотерапию новокузнечанам будут проводить в филиале кардиодиспансера

Отделение химиотерапии временно переехало в другое помещение
Екатерина РОМАНОВА
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Химиотерапию новокузнечанам будут проводить в филиале кардиодиспансера. ФОТО: пресс-служба министерства здравоохранения Кузбасса.Химиотерапию новокузнечанам будут проводить в филиале кардиодиспансера. ФОТО: пресс-служба министерства здравоохранения Кузбасса.
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На время врачи и пациенты отделения химиотерапии Новокузнецкого филиала Областного клинического диспансера частично переехали в помещение физиотерапевтического отделении Новокузнецкого филиала Кемеровского областного клинического кардиодиспансера имени академика Барбараша.

Этот переезд – вынужденная мера, необходимая для того, чтобы развести потоки пациентов и их дистанцирования во время пандемии. Отметим, что в другом здании находятся лишь 11 койко-мест, а все условия пребывания – прежние. Так, триэды в день пациентов обеспечивают питанием из онкодиспансера, имются все необходимые препараты, а медперсонал дежурит посуточно. Остальные же пациенты химиотерапевтического отделения получают помощь в основном корпусе. При этом пациенты, которые находятся на дневном стационаре, не пересекаются с госпитализированными, а санпропускник перенесен в здание радиологического корпуса.

- «Поток пациентов снизился только за счет того, что мы перестали принимать пациентов с доброкачественными новообразованиями, – отмечает главный врач Новокузнецкого филиала ОКОД Иван Калинин. – При этом работы стало больше. Консилиумы, по возможности, проводятся посредством телемедицины в удаленном режиме. Это требует крайней сосредоточенности врачей. Выделили персонал для сопровождения больных, которым требуется помощь. Напомним, вход родственников в нашу медорганизацию запрещен в связи с карантином.

ИСТОЧНИК KP.RU

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