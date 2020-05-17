2020-05-17T05:06:34+03:00
Общество

Кузбасским женщинам могут сократить рабочий день

Такую рекомендацию дал губернатор Сергей Цивилев
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасским женщинам могут сократить рабочий деньКузбасским женщинам могут сократить рабочий деньФото: Мария ЛЕНЦ
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Сергей Цивилев призвал работодателей Кузбасса сократить рабочий день в пятницу сотрудницам предприятий и организациям.

О том, что сотрудницы администрации правительства Кузбасса уже перешли на сокращенный рабочий день по пятницам, губернатор рассказал в прямом эфире радио «Маяк-Кузбасс». Сергей Цивилев отметил, что такой режим будет действовать до сентября для тех работниц, у которых есть дети. По пятницам их рабочий день сократится на час и будет длиться с 08.30 до 15.30. При этом оплачивается он как полный.

Последовать этому примеру губернатор призвал и всех работодателей региона. Он отметил, что это необходимо для того, чтобы женщины могли больше уделять больше времени детям, дому, мужьям или просто отдохнуть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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