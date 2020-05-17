Спасатели предупредили кузбассовцев запрете на купание

17 Май 2020 2020-05-17T06:04:02+03:00

До начала официального сезона это опасно для жизни

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Спасатели предупреждают жителей Кузбасса о запрете на купание и отдых у воды. До официального открытия сезона это может быть опасно для жизни и здоровья.

В регионе установилась теплая погода, и людей потянуло на водоемы. Вместе с тем, купаться еще рано.

-Нужно понимать, что купание в открытых водоёмах всегда сопряжено с риском, а купание в несанкционированных местах - опасно для жизни. В данный период необходимо учитывать температуру окружающей среды, температуру самой воды. Оптимальной считается температура воды 24 градусов, но сегодня она гораздо ниже, поэтому не стоит подвергать себя неоправданному риску. Лучше дождаться официального открытия сезона и для отдыха выбирать санкционированные места отдыха у воды и пляжи, - отметил Ярослав Максимов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В ближайшее время специалисты проверят дно водоемов, состояние воды и грунта, очистят береговую и пляжную зоны от мусора.

Напомним, что с началом жаркой погоды на водоемах Кузбасса уже погибло двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU