В Прокопьевске мужчина украл прожекторы с фасада торгового центра

17 Май 2020 2020-05-17T06:44:58+03:00

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В Прокопьевске 19-летний горожанин украл уличные прожекторы с фасада торгового центра. Светодиодные светильники он планировал продать.

В апреле около 3.00 сотрудники ППС во время патрулирования обратили внимание на молодого человека, который шел по улице Советов и нес в руках три уличных светодиодных прожектора. Прохожий, которого стражи порядка тут же остановили, признался, что снял их с фасада местного торгового центра. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Дознавателем в отношении него было возбуждено уголовное дело.

-Следствием установлено, что фигурант решил снять прожекторы с фасада торгового центра с целью дальнейшей продажи. Сумма причиненного им ущерба составила около девяти рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас материалы с обвинительным актом направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают до двух лет лишения свободы. Похищенные светильники были возвращены законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU