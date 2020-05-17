ФСБ и полиция Кузбасса поймали 53-летнюю торговку героином

17 Май 2020 2020-05-17T09:14:43+03:00

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В Кузбассе полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали 53-летнюю торговку героином. Женщина была ранее судима и теперь вновь может сесть за решетку на 20 лет.

В Ленинске-Кузнецком еще в декабре прошлого года сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о том, что ранее судимая 53-летняя местная жительница причастна к незаконному обороту запрещенных веществ.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции и ФСБ задержали женщину в тот момент, когда она передавала наркотик клиенту. Также при себе у нее находился порошок молочного цвета, который, как показала экспертиза, был героином.

-Еще десять фольгированных свертков с подготовленными к реализации наркотическими дозами полицейские обнаружили в квартире, где проживала торговка. В общей сложности у нее было изъято более 20 граммов героина, что является крупным размером. Также полицейские изъяли у задержанной использованные шприцы, электронные весы и мобильные телефоны, - рассказали в ГУ МВД России по кемеровской области.

Сейчас все собранные материалы дела переданы в суд. Женщине грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU