В Кузбассе вновь стало расти число жителей в обязательной 14-дневной изоляции

17 Май 2020 2020-05-17T09:55:21+03:00

Об этом сообщили в оперативном штабе области

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Оперативный штаб области сообщил о том, что в Кузбассе снова выросло число людей, находящихся в обязательной изоляции. Вдали от общества они должны находиться в течение 14 дней.

Согласно официальной своде на 11.00 17 мая, В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6367 человек. Накануне их было 6168 человек.

Напомним, что за минувшие сутки выявлено семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, всего с середины марта заразилось 328 человек. Также десять пациентов выздоровели, а всего таких уже 113. Еще раньше семь человек скончались.

- Всего в регионе медицинскую помощь получают 208 пациентов с диагнозом COVID-19, - добавили в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU