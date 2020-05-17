2020-05-17T12:02:59+03:00
Общество

+29 и без осадков будет в Кузбассе в понедельник

Прогноз погоды на первый рабочий день дали синоптики
Ирина АВТУШКО
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+29 и без осадков будет в Кузбассе в понедельник+29 и без осадков будет в Кузбассе в понедельникФото: Ирина АВТУШКО
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на первый рабочий день в Кузбассе. 18 мая по области ожидается до +28 градусов тепла и без осадков.

В ночь на понедельник по области прогнозируется +9…+14 градусов, местами +3…+8. Днем воздух прогреется до +24…+29.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунд, днем местами возможны порывы до 14 метров. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туманы.

В Кемерове ночью 18 мая прогнозируется +9…+11 градусов. Днем потеплеет до +26…+28 градусов. Также будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, день пройдет преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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